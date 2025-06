Palermo, Desplanches in partenza. Amelia: “Può essere il dodicesimo perfetto per il Napoli”

Marco Amelia, ex portiere di Milan e Palermo tra le altre, è stato intervistato su RadioKissKiss e ha parlato della situazione di Sebastiano Desplanches. Il giovane portiere potrebbe lasciare i rosanero, probabilmente in prestito, e Amelia ha indicato quella che secondo lui sarebbe la destinazione ideale.

“Secondo me Desplanches del Palermo può essere il dodicesimo perfetto per il Napoli, può essere un calciatore importante anche per il futuro perché è giovanissimo ancora”, dice Amelia. “Meret ha dimostrato di essere un portiere molto affidabile, ma il Napoli deve guardarsi intorno perché Caprile è stato riscattato dal Cagliari. Scegliere un portiere da affiancare a Meret non è facile”, conclude.

Desplanches è reduce da una stagione piuttosto altalenante con la maglia del Palermo. Inizialmente chiamato a sostituire Alfred Gomis, rimasto fuori per tutta la stagione a causa di un infortunio, aveva mostrato buone qualità ma alcuni errori e prestazioni poco convincenti gli sono costati il posto da titolare. Il club rosanero ha quindi deciso di intervenire sul mercato, ingaggiando in prestito Emil Audero, che ha concluso l’annata come portiere titolare.





Il prestito sembra la soluzione migliore per rilanciare la carriera di Desplanches, che avrebbe l’opportunità di misurarsi con una realtà più tranquilla e crescere con quella serenità che a Palermo gli è mancata.

