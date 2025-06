Serie B, il punto sugli allenatori: Caserta a Bari, Stroppa vicino al Venezia ​​

Si va delineando sempre più chiaramente il valzer degli allenatori sulle panchine di Serie B. Le caselle ancora da riempire si riducono, mentre prende forma il quadro tecnico del prossimo campionato. Dopo l’ufficialità di Bianco al Monza e la conferma di D’Angelo allo Spezia, restano ancora pochi dubbi su chi guiderà le varie squadre.

Uno dei nodi principali riguarda la Cremonese: Stroppa ha salutato il club grigiorosso ed è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Venezia. La società grigiorossa pensa a Nicola come possibile sostituto. Il Bari, intanto, ha trovato l’accordo con Caserta, liberatosi dal Catanzaro. Proprio i calabresi stanno valutando seriamente il profilo di Aquilani, fermo da un anno dopo l’esperienza a Pisa, per raccogliere l’eredità lasciata da Caserta.

A Palermo si attende solo l’annuncio ufficiale di Inzaghi, che ha da poco lasciato il Pisa. Quanto al Pescara, reduce dalla conclusione della stagione il 7 giugno, è in programma un incontro con Baldini per discutere la sua possibile permanenza in panchina.





Situazione quasi definita anche a Modena: Mandelli è tornato alla guida della Primavera e si attende soltanto il comunicato ufficiale per l’ingaggio di Andrea Sottil come nuovo allenatore della prima squadra.

