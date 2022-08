MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Eugenio Corini sarà obbligato a cambiare alcuni elementi della formazione titolare in vista del match con la Reggina. Rispetto all’incontro con l’Ascoli, mancheranno infatti sicuramente Valente (squalificato per espulsione) e Broh, che ha subito un infortunio.

Come sottolineato da Il Giornale di Sicilia, l’indiziato numero uno per sostituire Valente è Francesco Di Mariano: l’esterno palermitano ha esordito in rosanero nel match contro l’Ascoli, entrando a partita in corso. Adesso è pronto per partire dall’inizio nella fascia sinistra. Per quanto riguarda il sostituto di Broh, i nuovi acquisti Segre e Stulac avranno entrambi qualche giorno di allenamento in più con Corini e oltre a loro è anche arrivato Stulac.

Intanto fa progressi Marco Sala: il terzino sinistro andato ko dopo il match contro il Perugia si è allenato in gruppo e va verso la convocazione per il match di sabato a Reggio Calabria.

