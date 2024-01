Palermo, difesa ‘horror’: numeri disastrosi nelle ultime 7 partite

Il Palermo ha seri problemi nella fase difensiva, ormai è un fatto acclarato. I rosa in più di un’occasione hanno sofferto più del dovuto, complicando partite all’apparenza sotto controllo per errori individuali e di reparto.

Se l’attacco sta ben figurando, grazie ai 36 gol messi a segno (terzo miglior attacco della Serie B alle spalle del Venezia e del Parma rispettivamente 38 e 41 gol segnati) lo stesso di certo non si può dire della difesa, troppo spesso apparsa distratta e inaffidabile. I gol subiti dal Palermo ad oggi sono 27 (la Cremonese che vanta la miglior difesa ne ha subiti appena 16) ma il dato più preoccupante è un altro: il Palermo ha subito almeno due gol in ben sette partite consecutive (contro Catanzaro, Parma, Pisa, Como, Cremonese, Cittadella e Modena).

Grazie a un attacco apparso molto brillante nelle ultime settimane, Corini e i suoi sono usciti sconfitti dal campo solo due volte nelle ultime sette apparizioni (contro Catanzaro e Cittadella) ma l’impressione è che potendo contare su una fase difensiva più affidabile sarebbe stato possibile lasciare meno punti preziosi per strada. Quando la difesa subisce così tanto di certo non si può mettere sul banco degli imputati solamente i difensori, ma è l’ingranaggio nella sua totalità a non funzionare nel migliore dei modi. Il centrocampo, infatti, troppo spesso dall’inizio della stagione è apparso incapace di svolgere la funzione di filtro permettendo ai calciatori avversari di avvicinarsi troppo facilmente all’area di rigore rosanero e di ricevere il pallone in zone pericolose del campo.

Oltre ai meccanismi difensivi vi è poi la questione degli interpreti: gli investimenti fatti in estate hanno messo a disposizione di Corini due centrali esperti e di sicura affidabilità per la cadetteria come Lucioni e Ceccaroni e le loro assenze hanno indubbiamente abbassato il livello di affidabilità della retroguardia. L’ex Frosinone e l’ex Venezia non giocano insieme dal 4 novembre scorso, undicesima giornata di campionato, in occasione della sconfitta esterna contro la Sampdoria.

Se il Palermo dunque ad oggi si trova solamente a 4 lunghezze dal secondo posto di certo lo deve al suo attacco, mai così decisivo in stagione. I rosanero hanno messo a segno ben 17 reti nelle ultime 7 giornate, quasi la metà dei gol segnati in totale (36).

Il Palermo ha bisogno di ritrovare la stabilità e l’equilibrio perduti e che tanto influenzano la fase difensiva, sperando che il rientro dal primo minuto in contemporanea di Lucioni e Ceccaroni possa colmare le lacune che troppo frequentemente si sono aperte in area di rigore negli ultimi tempi.