GdS – “Palermo, Lucioni rientra a metà marzo. Nedelcearu è indispensabile”

Servirà attendere la fine dell’ultima sosta di campionato a metà marzo per rivedere Fabio Lucioni in piena forma e in campo. Lo ha confermato ieri Eugenio Corini in conferenza stampa e il Giornale di Sicilia spiega gli step.

Il difensore rientrerà durante la sosta per essere disponibile contro il Pisa. A causa dell’infortunio il Palermo perde un leader carismatico e dovrà correre ai ripari. Nedelcearu adesso diventa un punto di riferimento e ha già segnato una rete.

C’è anche il neo acquisto Diakité che è in grado di giocare da terzino o anche al centro della retroguardia, poi Graves che fino ad ora ha giocato fuori ruolo e Buttaro, anche se ormai sembra fuori dai radar.