Palermo, doppia seduta di allenamento: il report da Torretta

IL COMUNICATO

È proseguita oggi con una doppia seduta la preparazione del Palermo a Torretta. I rosanero hanno svolto al mattino un’attivazione e circuit training in palestra e didattica difensiva, mentre nel pomeriggio un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto.