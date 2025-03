Palermo, emergenza in difesa: Nikolaou ancora ko, salta la Sampdoria

Nikolaou non è stato convocato “in seguito alla riacutizzazione della sintomatologia infiammatoria a una caviglia”, fa sapere il club rosanero in una nota a piè di pagina all’interno del comunicato dei convocati per la partita contro la Sampdoria.

Il difensore greco non partiva comunque in pole per un posto da titolare: Nikolaou non gioca dalla partita contro lo Spezia, match dove per la prima volta in stagione è stato messo in panchina dall’inizio. Gli ultimi suoi minuti, che sono coincisi con la rimonta dei liguri sono stati gli ultimi prima dell’infortunio.





Nikolaou non è poi stato convocato per le partite contro Mantova e Cosenza, mentre è stato a disposizione contro il Brescia, pur non giocando neanche un minuto. Adesso la ricaduta che costringerà Dionisi a schierare una difesa obbligata con Blin perno centrale, Baniya a destra e Magnani a sinistra.

