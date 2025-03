Cremonese, Stroppa: “Vazquez disponibile a Palermo? Faremo il massimo”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante match contro il Catanzaro. Allo stadio “Zini” si affronteranno la quarta e la quinta forza del campionato cadetto, e il Palermo, impegnato contro la Sampdoria, potrebbe approfittare dello scontro diretto per migliorare la sua posizione in vista dei playoff.

Il tecnico ha commentato il rientro di Franco Vazquez, che sta recuperando dopo l’intervento chirurgico a zigomo e mascella: “Credo che Franco possa essere già disponibile per il Palermo. Faremo il massimo per recuperarlo, compatibilmente con l’uso della mascherina. La buona notizia di ieri è che potremmo averlo a disposizione, ma vedremo come evolverà la situazione”.

Il fantasista ex Palermo potrebbe quindi tornare da avversario al “Renzo Barbera“, dove ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi rosanero. Con la maglia rosa, Vazquez ha collezionato 109 presenze, segnando 22 gol e fornendo 21 assist, incantando la “Favorita” con giocate di classe sopraffina.





