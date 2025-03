Trapani, Torrente: “Siamo in crescita, mi aspetto una grande prestazione”

Parla Vincenzo Torrente. L’allenatore del Trapani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo che vedrà i granata impegnati contro il Monopoli attualmente terzo in classifica. Il tecnico ha parlato dei prossimi avversari ed evidenziato la crescita dei suoi giocatori da un mese a questa parte.

“Il Monopoli ha la stessa struttura da due anni. Sta facendo molto bene, con degli ottimi attaccanti. Bisogna stare attenti. – dice Torrente -. Stiamo crescendo sul piano fisico e tecnico-tattico. Dobbiamo cercare adesso di fare risultato pieno, dopo una sconfitta immeritata. Mi aspetto da parte dei ragazzi una grande prestazione proprio perché questa crescita è continua dopo un mese di lavoro con me”.

Il Trapani, alla luce dell’esclusione ufficiale del Taranto dal girone C e della conseguente rimozione dei quattro punti conquistati contro i pugliesi in questa stagione, si trova attualmente al nono posto in classifica. I granata hanno adesso 38 punti, con sole due lunghezze di vantaggio dall’ultimo posto disponibile per i playoff, occupato dal Giugliano.





