Palermo femminile, le rosanero Under 15 sono campionesse regionali

Bella soddisfazione per il Palermo femminile. La squadra Under 15 è campione regionale. La squadra rosanero allenata da Roberto Maiocco ha battuto per 1 – 0 il Gloria Città di San Cataldo nella finale giocata a Pollina.

Le rosanero accedono quindi alla fase interregionale, le migliori sei andranno poi alla fase nazionale. L’intera squadra rosanero è stata premiata alla presenza del presidente del Comitato regionale Sicilia, Sandro Morgana.

