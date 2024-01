TMW – “Palermo, nuovo obiettivo per l’attacco: piace Antonucci”

È caldissimo l’asse di mercato tra Palermo e Spezia. Sembra definitivamente sfumata la trattativa per portare Daniele Verde in rosanero ma il club di viale del Fante sarebbe interessato a un altro attaccante.

Secondo quanto riportato da TMW, il Palermo avrebbe puntato Mirko Antonucci. La strada per portarlo alla corte di Eugenio Corini sembra non essere particolarmente in salita, anche il club ligure vuol dettare le condizioni per il trasferimento (prestito con diritto di riscatto).

Antonucci è un attaccante esterno di piede destro che solitamente gioca sulla sinistra; può agire anche trequartista o seconda punta. Non sta vivendo una stagione brillante, ha segnato un solo gol in campionato, ma l’anno scorso al Cittadella ha messo a referto 11 reti.

