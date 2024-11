Palermo femminile, sconfitta in casa del Frosinone: rosa 9°

Il Palermo femminile cade in casa del Frosinone: sconfitta per le rosanero guidate da Rosalia Pipitone con il risultato di 2 – 0.

Dopo aver retto per un tempo, il Palermo ha subito due reti nella ripresa: a segno Spagnoli al 55′ e Maier al 92’: una vittoria che lancia il Frosinone al secondo posto, all’inseguimento della Gelbison prima in classifica.

Il Palermo è invece nono in classifica: per le rosa il prossimo impegno è contro il Montespaccato, club che al momento è in zona playout.