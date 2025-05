Palermo Futsal Club, è storia: rosanero promossi in Serie C1

Si conclude con una sonora vittoria per 8-2 la stagione del Palermo Futsal Club e annessa promozione in Serie C1 al termine dello spareggio contro l’Oratorio San Vincenzo. Per i rosanero di mister Gentile stagione da record con la promozione in Serie C1 alla prima apparizione in C2 al termine di un’annata mozzafiato che li ha visti per gran parte del campionato al primo posto.

Primo tempo

La prima frazione si apre con i rosanero subito pericolosi dalle parti di Faraci. Dopo la sconfitta in campionato, con annessa perdita del primo posto da parte dei rosanero, la voglia di prendersi la rivincita è tanta ed ecco che si sblocca la partita. Gennaro serve Di Chiara che spedisce in porta alle spalle di Faraci. I biancoazzurri sentono la pressione in campo ma si presentano con Liga che costringe Calì a mettere in corner.

Fiorentino chiede un fallo ma il direttore di gara concede solamente il calcio d’angolo. Sugli sviluppi del calcio piazzato si crea il flipper all’interno dell’area di rigore con Chinnici che manda la sfera in rete per il 2-0. Esulta tutto il Tocha Stadium e continua fino al 3-0 firmato dal capitano La Fiura con un’azione personale tenendo a distanza ben tre avversari.





I giovani ragazzi di mister Cicero accusano il colpo con La Fiura che fredda ancora Faraci per la quarta rete della partita. Calì chiude la porta come una saracinesca, limitando tutte le possibilità degli ospiti di rimettersi in partita. Nicchia ha la possibilità di segnare il quinto gol ma spara addosso al portiere avversario con i biancoazzurri che in ripartenza accorciano le distanze con Russo V.

Secondo tempo

Le squadre escono dall’intervallo con un piglio diverso. Gli ospiti cercano di rendersi pericolosi ma dopo 4 minuti dall’inizio della ripresa, è ancora il Palermo ad andare in rete. Chinnici approfitta di una respinta corta di Prestigiacomo (entrato al posto di Faraci), per spedire in rete dopo l’ottimo lavoro spalle alla porta del solito Gennaro. Sujon inventa per Gennaro con Prestigiacomo che nega la rete al 22.

Un tiro di Liga, deviato di testa da Catanzaro, riapre la partita sul 5-2 ma un’espulsione del capitano Russo S costringe l’Oratorio all’inferiorità numerica. La squadra di mister Gentile gioca bene le proprie carte e trova la sesta rete con il tap-in di testa di Pisani al termine di una super azione tra La Fiura, Chinnici e Gennaro.

Nel finale è ancora il capitano La Fiura a mettere il timbro con due reti, portando la gara sul risultato di 8-2. Al triplice fischio è festa rosanero con tutta la panchina in campo a festeggiare l’importante promozione in Serie C1.

Grandissima vittoria per il Palermo Futsal Club che ottiene il successo contro l’Oratorio San Vincenzo con il risultato di 8-2. Rosanero che approdano in Serie C1 al termine di una grande stagione conclusasi con la meravigliosa cornice di pubblico del Tocha Stadium, colorato di rosanero. Stagione da ricordare per il Presidente Gabriele Pazzaglia che si gode adesso, insieme a a staff e giocatori, il meritato riposo.