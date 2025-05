Caos Serie B, la Sampdoria spinge per un campionato a 22 squadre

Il terremoto giudiziario e sportivo che ha scosso la Serie B minaccia di prolungare una stagione già tesa all’inverosimile. A finire sotto i riflettori è ancora una volta il Brescia, coinvolto in un caso che rischia di stravolgere la classifica e i verdetti del campo. In questo contesto, la Sampdoria ha già avviato il proprio team legale per tutelare gli interessi del club.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i blucerchiati sarebbero pronti a chiedere ufficialmente l’allargamento della prossima Serie B a 22 squadre. Una mossa che, oltre ad arginare una valanga di ricorsi, servirebbe anche a ristabilire un equilibrio in una competizione profondamente alterata.

Le motivazioni della Samp: alterazione, equità e sostenibilità

La posizione della Samp si fonda su tre pilastri. Primo: l’alterazione della competizione. Il club sostiene che il campionato sia stato falsato a causa delle irregolarità contestate al Brescia, relative alla scadenza fiscale del 16 febbraio. Secondo: la sostenibilità economica, con il Brescia che – secondo l’accusa – avrebbe continuato l’attività sportiva facendo affidamento su crediti d’imposta non realmente esigibili.





Terzo: l’equità sportiva. La Sampdoria ha interrotto la preparazione in attesa di chiarimenti, mentre la Salernitana – che potrebbe essere l’avversaria nei playout – si allena regolarmente. Una disparità di trattamento che, secondo i blucerchiati, compromette le condizioni psicofisiche delle squadre coinvolte.

Il precedente Catania

Non sarebbe la prima volta che la Serie B cambia formula per fronteggiare un’emergenza. Nella stagione 2002/03, dopo un caso simile legato al Catania, la FIGC annullò le retrocessioni e la stagione successiva si giocò con 24 squadre. È questo il precedente su cui la Sampdoria punta nel dossier che sta preparando per costituirsi parte interessata.

Una Serie B a 22 per evitare un’estate infinita

L’obiettivo, dunque, è evitare una stagione infinita fatta di rinvii, ricorsi e incertezze. La Sampdoria spinge affinché la FIGC valuti l’allargamento del campionato come soluzione tampone. La palla ora passa ai tribunali sportivi, ma il tempo stringe: tra sentenze, ricorsi e iscrizioni, l’estate del calcio italiano è solo all’inizio.

