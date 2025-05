Serie A, date e orari dell’ultima giornata: il programma completo

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari dell’ultima giornata di campionato, che sarà cruciale per decretare il vincitore dello scudetto, le squadre qualificate alle competizioni europee e quelle che lotteranno per la permanenza in massima serie. Venerdì alle 20.45 si giocheranno Napoli – Cagliari e Como – Inter, le due partite che decideranno il titolo. Entrambe le squadre sono ancora in corsa per il tricolore, e questa scelta di farle giocare in contemporanea garantirà massima equità.

Il sabato sarà dedicato a match meno rilevanti per la classifica, ma comunque significativi per chiudere la stagione. Bologna – Genoa, Milan – Monza scenderanno in campo in sfide senza particolari obiettivi. Il Bologna, grazie al successo in Coppa Italia, è già sicuro di un posto in Europa League, mentre il Genoa è matematicamente salvo. Il Milan, invece, dopo la sconfitta contro la Roma ha abbandonato ogni speranza di qualificazione europea, mentre il Monza è già retrocesso.

Tutte le altre partite si disputeranno domenica sera, con in programma sfide ad altissima tensione. Venezia – Juventus sarà fondamentale per entrambe: i lagunari cercano punti per salvarsi, mentre i bianconeri vogliono chiudere il discorso Champions. Empoli – Verona sarà uno scontro diretto per la salvezza, così come Lazio – Lecce, con i biancocelesti ancora in corsa per un posto in Champions e i salentini alla ricerca della salvezza aritmetica. Completano il quadro Atalanta – Parma, Torino – Roma e Udinese – Fiorentina, con i giallorossi e i viola coinvolti nella lotta per l’Europa.





IL PROGRAMMA

Venerdì 23 maggio 2025

Como – Inter: ore 20.45

Napoli – Cagliari: ore 20.45

Sabato 24 maggio 2025

Bologna – Genoa: ore 18.00

Milan – Monza: ore 20.45

Domenica 25 maggio 2025

Venezia – Juventus: ore 20.45

Torino – Roma: ore 20.45

Atalanta – Parma: ore 20.45

Lazio – Lecce: ore 20.45

Udinese – Fiorentina: ore 20.45

Empoli – Verona: ore 20.45

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL PROGETTO È FALLITO

PALERMO, LA SITUAZIONE DEI CONTRATTI

PALERMO, L’AVVENTURA DI DIONISI È FINITA