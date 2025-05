Serie B, i playoff vanno avanti: Bonacina arbitra Catanzaro – Spezia

Caos in zona playout/salvezza, ma i playoff di Serie B vanno avanti. Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per le semifinali dei playoff e tra gli arbitri scelti per le fasi finali degli spareggi c’è anche Kevin Bonacina, una vecchia ‘conoscenza’ per i tifosi del Palermo.

I tifosi rosanero ricordano bene l’arbitro per alcune decisioni controverse in questa stagione. In particolare, nel match perso contro il Pisa per 1 – 2, fu criticato per un mancato cartellino rosso ai nerazzurri. Ma soprattutto nella trasferta di Bari, dove il Palermo subì una sconfitta decisiva, l’arbitro lombardo fu al centro delle polemiche per il gol annullato a Pohjanpalo, che aveva segnato il momentaneo 1 – 2 al 38′ del primo tempo.

Bonacina è stato scelto per dirigere Catanzaro – Spezia, una delle due semifinali dei playoff. Per l’altra semifinale, Juve Stabia – Cremonese, la designazione è ricaduta su Collu, che avrà il compito di gestire una sfida altrettanto delicata in ottica promozione.





LE DESIGNAZIONI UFFICIALI

CATANZARO – SPEZIA ore 20.30

BONACINA

TEGONI – ROSSI M.

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

JUVE STABIA – CREMONESE ore 20.30

COLLU

BACCINI – RICCI

IV: SOZZA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

