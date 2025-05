Serie A, tutte le combinazioni salvezza. Classifica avulsa e arrivo a pari punti, chi rischia la retrocessione?

Ultima giornata di fuoco per la Serie A: la lotta per non retrocedere tiene con il fiato sospeso. Con il Monza già retrocesso e il Cagliari salvo, restano cinque squadre coinvolte nella lotta salvezza: Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia. I giochi si chiuderanno solo dopo l’ultima giornata e i possibili incastri regalano scenari da thriller.

📊 La classifica prima della 38ª giornata

Verona : 34 punti

Parma : 33 punti

Lecce : 31 punti

Empoli : 31 punti

Venezia: 29 punti

🗓️ Calendario della 38ª giornata, zona salvezza

Venezia – Juventus

Lazio – Lecce

Atalanta – Parma

Empoli – Verona

🔥 Le certezze: chi è salvo e chi no

Il Monza è aritmeticamente retrocesso.

Il Cagliari si è salvato battendo il Venezia.

Il Venezia è con un piede in Serie B: ha bisogno di battere la Juventus e sperare nelle sconfitte contemporanee di Lecce ed Empoli .

Il Verona si salva con un pareggio.

Il Parma può salvarsi con una vittoria, ma anche un pareggio potrebbe bastare se Lecce o Empoli non vincono.

🧮 Tutte le combinazioni per la salvezza

🔹 Verona salvo se:

Vince o pareggia;

Anche se perde, si salva se il Lecce non vince.

🔹 Parma salvo se:

Vince;

Pareggia, purché Empoli o Lecce non vincano ;

Perde, ma una tra Empoli e Lecce perde.

🔹 Lecce salvo se:

Vince;

Una tra Empoli e Parma non vince.

🔹 Empoli salvo se:

Vince;

Il Parma perde e il Lecce non vince.

🔹 Venezia salvo se:

Vince contro la Juventus;

E sia Empoli che Lecce perdono.

🔄 Gli scenari più probabili: spareggi e classifica avulsa

🧠 Classifica avulsa: cos’è e come funziona

In caso di arrivo a pari punti tra tre o più squadre, entra in gioco la classifica avulsa, che tiene conto:

Dei punti negli scontri diretti; Della differenza reti negli scontri diretti; Della differenza reti generale; Dei gol segnati; Del sorteggio (se necessario).

⚖️ Gli incastri più intricati: da tre a quattro squadre a quota 34

▶️ Scenario 1: arrivo a 34 punti di Empoli, Lecce, Verona e Parma

Empoli batte il Verona

Lecce batte la Lazio

Parma pareggia con l’Atalanta

Classifica avulsa:





Lecce ed Empoli salve;

Verona e Parma allo spareggio salvezza.

▶️ Scenario 2: arrivo a 34 punti di Verona, Empoli e Lecce

Empoli vince

Lecce pareggia

Verona perde

Classifica avulsa:

Lecce salvo;

Empoli e Verona si sfidano in uno spareggio andata-ritorno.

🚨 Lo scenario clamoroso: tre squadre a 32 punti

Venezia batte la Juventus

Empoli e Lecce perdono

Classifica finale:

Lecce e Venezia a 32;

Empoli retrocesso.

Scontri diretti favoriscono Lecce, che va allo spareggio contro il Venezia. Empoli direttamente in B.

⚔️ Come funziona lo spareggio salvezza in Serie A?

Se due squadre chiudono a pari punti al 17° e 18° posto, si gioca uno spareggio con andata e ritorno, con la seconda gara in casa della squadra meglio classificata nella classifica avulsa.

Non conta la regola dei gol in trasferta.

In caso di parità totale, si va ai calci di rigore.

Se le squadre a pari punti sono più di due, sarà la classifica avulsa a determinare quali due disputeranno lo spareggio.