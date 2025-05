“Palermo Legends”, Toni e Sorrentino in festa al “Favazza”: una serata di sport e solidarietà per l’Athletic Club

Un’atmosfera di entusiasmo e passione allo stadio “Salvatore Favazz”a di Terrasini, dove, ieri, domenica 18 maggio si è tenuto “Palermo Legends”, la serata-evento organizzata da Athletic Club Palermo e il suo sponsor Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, per celebrare la storica promozione in Serie D e la chiusura di una stagione che rimarrà nella storia. Una serata di festa che è anche stata un’occasione di solidarietà. L’intero incasso dei biglietti sarà devoluto al sostegno dell’Associazione Francesco Foresta OdV, impegnata nel supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie.

Le più di 500 persone del pubblico hanno accolto con calore le leggende rosanero Luca Toni e Stefano Sorrentino, tornati a Palermo per condividere una festa di sport e solidarietà. La serata, condotta dalla giornalista Jolanda De Rienzo, ha coinvolto tifosi e ospiti in un racconto emozionante, tra ricordi, sorrisi e momenti di autentica partecipazione.

A sottolineare il valore dell’evento, le parole del presidente dell’Athletic Club Palermo Gaetano Conte: “Palermo Legends” è un evento che ci ha fatto chiudere al meglio una stagione che resterà indimenticabile. Toni e Sorrentino sono due campioni che hanno legato il loro nome alla città di Palermo, vederli al nostro fianco è stato speciale. Ringraziamo Escort Advisor che ci ha supportati in tutta la stagione e affiancato in questo appuntamento, non soltanto celebrativo dell’annata, ma anche con uno scopo benefico”.





Gli fa eco Mike Morra, Ceo di Escort Advisor: “Essere partner di “Palermo Legends” rappresenta per Escort Advisor molto più di una semplice sponsorizzazione: significa condividere valori come legame con il territorio, sostegno delle passioni degli italiani e solidarietà. Vedere lo stadio pieno di entusiasmo, con giovani e grandi campioni come Toni e Sorrentino, ci conferma quanto lo sport possa essere un potente motore di coesione sociale. Siamo orgogliosi di aver accompagnato l’Athletic Club Palermo in questa stagione memorabile e di aver contribuito, con questo evento, a una causa benefica che sta a cuore a tutta la comunità”.

Luca Toni e Stefano Sorrentino sono stati protagonisti dello scambio delle maglie celebrative, un momento in cui l’Athletic Club Palermo ha onorato la carriera delle due legend e il loro legame con la città di Palermo. A seguire, la premiazione dei calciatori che si sono distinti durante la stagione: il capitano David Valença, Lionel Spinola (miglior marcatore), Piero Concialdi (miglior giocatore della stagione) e Federico Matera (“uomo spogliatoio”). Emozionante anche la presenza della squadra femminile dell’Athletic Club Palermo, fresca di promozione in Serie B, che con una partita dimostrativa che ha dato il via alla parte sportiva della serata.

Il cuore dell’evento è stata la formazione delle due squadre “Legends” che hanno giocato una partita dimostrativa, con Toni e Sorrentino in veste di allenatori. La partita è stata animata dalla cronaca live di Jolanda De Rienzo e dal direttore sportivo dell’Athletic Club Palermo Giampiero Clemente. Un momento inatteso ha anche riportato Toni e Sorrentino di nuovo in campo: alla fine della partita, conclusa in parità, i due mister si sono sfidati con un rigore. Nonostante la precisione e potenza di Toni, Sorrentino è riuscito a parare il tiro.

Uno dei momenti più attesi è stato quello dedicato ai tifosi: durante l’intervallo e al termine della partita, Luca Toni e Stefano Sorrentino si sono resi disponibili per firmare autografi e scattare foto. Un gesto che ha reso la serata ancora più speciale, rafforzando il legame tra i campioni e la città.

Luca Toni ha voluto sottolineare il significato della serata: “Ringrazio Escort Advisor dell’invito a questo eccezionale evento. È stata occasione innanzitutto per fare del bene e donare il ricavato di questa iniziativa all’Associazione Francesco Foresta OdV e per riabbracciare i miei vecchi tifosi, riuniti per fare i complimenti ai ragazzi dell’Athletic Club Palermo”.

Anche Stefano Sorrentino ha espresso la sua emozione: “Palermo per me è una seconda casa. Essere stato presente a questo evento, per il quale ringrazio l’impegno di Escort Advisor, è stato emozionante. In primis per la causa benefica che questo evento ha sotteso: e poi perché è sempre bello festeggiare una promozione qui: in questa città c’è un calore unico”.