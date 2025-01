Palermo Futsal Club, rimonta da urlo: +4 sul secondo posto

Grande successo del Palermo Futsal Club che è uscito vincitore dal campo del Tocha contro un ottimo Club Olimpia. Il risultato finale è di 7-5, ad andare in rete Franco (assoluto Mvp della sfida con tre gol), Di Chiara, Gennaro (doppietta) e Nicchia.

La prima frazione è di blackout rosanero con la formazione di Castellammare subito sopra nel risultato con Agugliaro. I rosanero, però, sono troppo nervosi e sbattono sulle parate di Longo. Lo stesso portiere confeziona l’assist per il colpo di testa vincente di Scibilia prima dell’ennesimo contropiede di Agugliaro che trafigge Calì. Sullo 0-3 l’orgoglio di Gennaro, ben servito da Di Chiara, gli fa timbrare il cartellino ma è ancora la formazione ospite a trovare due reti con Pirrone e Grillo. Gennaro rende meno amaro il parziale spedendo in porta un pallone sul tiro del compagno. I ragazzi di mister Gentile vanno all’intervallo sotto di 3 gol, con il risultato di 2-5.

Tornati dall’intervallo mister Gentile, insieme al resto della società, toccano le corde giuste con il Palermo Futsal Club che reagisce da prima della classe. Di Chiara accorcia le distanze e poi inizia il “Franco’s show”. L’ex giocatore di Pioppo Futsal e Ve.Co sfodera una prestazione sublime con 3 reti consecutive che mandano in fibrillazione il pubblico rosanero. Il primo di testa dopo aver beccato la traversa; la seconda gioia arriva con un piazzato sotto le gambe del portiere ed infine con un tap-in dopo l’intervento miracoloso di Longo. Nicchia nel finale chiude i conti per il Palermo Futsal Club che però perde pedine importanti per la prossima partita. Espulsioni per La Fiura(doppia ammonizione), Fiorentino e mister Gentile. Per gli ospiti rosso per Scibilia.





Rimonta, seppur con tanti brividi, per il Palermo Futsal Club che resiste contro un temibile Club Olimpia, cinico nello sfruttare le poche occasioni in zona Calì. La combinazione di risultati della 16a giornata di Serie C2, ha regalato al Palermo Futsal Club il primato, per la prima volta, di ben 4 punti sulla seconda in classifica. Sono diventati, invece, 8 i punti che separano i rosanero dalla terza. Si ferma, seppur solo per una settimana, il campionato: prossimo appuntamento previsto per sabato 1 febbraio contro il Futsal Emiri, sfida valevole per il ritorno del secondo turno di Coppa Sicilia. La gara di andata è terminata con il successo 11-1 per i rosanero. Si scenderà in campo alle ore 15:30.