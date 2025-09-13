Palermo, i convocati di Inzaghi per il Südtirol
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Südtirol, valida per la terza giornata del campionato di Serie B.
Tra le assenze già note figurano Bardi e Gomis, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni. A completare il reparto dei portieri ci sarà il giovane della Primavera Nils Balaguss, che vestirà i panni del terzo portiere. Da segnalare anche la prima convocazione per Avella.
I convocati
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
63 Balaguss
66 Joronen
72 Veroli
