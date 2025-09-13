Palermo, i convocati di Inzaghi per il Südtirol ​​

Palermo, i convocati di Inzaghi per il Südtirol

Redazione 13/09/2025 16:22

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Südtirol, valida per la terza giornata del campionato di Serie B.

Tra le assenze già note figurano Bardi e Gomis, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni. A completare il reparto dei portieri ci sarà il giovane della Primavera Nils Balaguss, che vestirà i panni del terzo portiere. Da segnalare anche la prima convocazione per Avella.

I convocati

3 Augello


5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

63 Balaguss

66 Joronen

72 Veroli

