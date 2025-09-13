Picerno – Casarano in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
Grande attesa per il match Picerno – Casarano, valido per la Serie C 2025/2026, in programma sabato 13 settembre allo stadio “Donato Curcio” di Picerno. Le due squadre si affronteranno in una sfida importante per la classifica e per i rispettivi obiettivi stagionali. Scopriamo insieme dove vedere Picerno – Casarano in diretta TV e streaming, con tutte le info su orario, canale e piattaforme disponibili 📡.
🔴 Picerno – Casarano: dove vederla in diretta tv
La partita Picerno – Casarano sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, canale 254 del decoder Sky.
🎙️ Sky detiene i diritti televisivi della Serie C per la stagione 2025/26 e offre una copertura completa del campionato.
📺 Canale TV: Sky Sport (canale 254)
🕢 Orario calcio d’inizio: 17:30
📍 Data: sabato 13 settembre 2025
🏟️ Stadio: Donato Curcio, Picerno
💻 Picerno – Casarano in streaming: come guardarla online
Per chi preferisce seguire il match in mobilità o via internet, sarà possibile guardare Picerno – Casarano anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.
✅ Sky Go: disponibile per tutti gli abbonati Sky, accessibile da smartphone, tablet e PC.
✅ NOW: il servizio streaming di Sky, acquistabile anche con pass sport giornalieri o mensili.