Südtirol – Palermo, ecco le modalità di rimborso per i biglietti annullati

Dopo la decisione del Commissariato del Governo di Bolzano di vietare la trasferta ai tifosi rosanero, il Südtirol ha comunicato le modalità di rimborso dei biglietti relativi alla gara contro il Palermo, valida per la terza giornata della Serie B 2025/26.

Chi ha acquistato il tagliando online riceverà una mail da parte di Vivaticket con tutte le istruzioni per ottenere il rimborso. Per i tifosi che invece si sono rivolti a un punto vendita autorizzato, sarà lo stesso club altoatesino a pubblicare lunedì, sui propri canali ufficiali, un link attraverso il quale si potrà inoltrare la richiesta.

Il provvedimento arriva dopo la decisione che ha escluso i sostenitori siciliani dal poter seguire la squadra in trasferta, generando non poche polemiche e disagi per chi aveva già organizzato viaggio e spese.





