Divieto di trasferta, il sindaco Lagalla: “Decisione ingiustificata e irrispettosa” ​​

Il divieto imposto ai residenti in Sicilia di assistere alla partita Südtirol – Palermo continua a far discutere. Dopo la presa di posizione del club e delle forze politiche, arriva anche la dura reazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che in una nota ha espresso “grande amarezza e profonda indignazione” per la decisione del Commissario di Governo di Bolzano.

“Una scelta ingiustificata e irrispettosa, tanto nei modi quanto nei tempi – ha dichiarato Lagalla – . Non si può accettare che centinaia di tifosi, che avevano già acquistato biglietti aerei, organizzato spostamenti e sostenuto spese significative, vengano trattati in questo modo”.

Il primo cittadino sottolinea come il provvedimento sia stato comunicato “con un preavviso minimo e senza alcuna motivazione concreta legata alla sicurezza pubblica”. Lagalla ricorda inoltre che nelle precedenti trasferte del Palermo a Bolzano non si erano mai registrati incidenti o problemi, elogiando al contrario il comportamento esemplare dei tifosi rosanero.





“Per queste ragioni – prosegue – sosterrò qualsiasi iniziativa volta a fare chiarezza su questa vicenda. Esprimo la mia piena solidarietà a tutti i tifosi penalizzati da una decisione tardiva e immotivata, auspicando che in futuro scelte simili vengano prese con maggiore attenzione, rispetto e trasparenza”.

Il sindaco ha infine ribadito come Palermo meriti di essere rappresentata in ogni stadio d’Italia, sottolineando che i tifosi rosanero “meritano rispetto per la loro passione e il loro comportamento”.

