Divieto di trasferta, il sindaco Lagalla: “Decisione ingiustificata e irrispettosa”
Il divieto imposto ai residenti in Sicilia di assistere alla partita Südtirol – Palermo continua a far discutere. Dopo la presa di posizione del club e delle forze politiche, arriva anche la dura reazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che in una nota ha espresso “grande amarezza e profonda indignazione” per la decisione del Commissario di Governo di Bolzano.
“Una scelta ingiustificata e irrispettosa, tanto nei modi quanto nei tempi – ha dichiarato Lagalla – . Non si può accettare che centinaia di tifosi, che avevano già acquistato biglietti aerei, organizzato spostamenti e sostenuto spese significative, vengano trattati in questo modo”.
Il primo cittadino sottolinea come il provvedimento sia stato comunicato “con un preavviso minimo e senza alcuna motivazione concreta legata alla sicurezza pubblica”. Lagalla ricorda inoltre che nelle precedenti trasferte del Palermo a Bolzano non si erano mai registrati incidenti o problemi, elogiando al contrario il comportamento esemplare dei tifosi rosanero.
“Per queste ragioni – prosegue – sosterrò qualsiasi iniziativa volta a fare chiarezza su questa vicenda. Esprimo la mia piena solidarietà a tutti i tifosi penalizzati da una decisione tardiva e immotivata, auspicando che in futuro scelte simili vengano prese con maggiore attenzione, rispetto e trasparenza”.
Il sindaco ha infine ribadito come Palermo meriti di essere rappresentata in ogni stadio d’Italia, sottolineando che i tifosi rosanero “meritano rispetto per la loro passione e il loro comportamento”.
1 thought on “Divieto di trasferta, il sindaco Lagalla: “Decisione ingiustificata e irrispettosa””
Dopo Varchi, Lagalla. Ci mancherebbe altro, diversi esponenti politici locali hanno approfittato di questa vicenda per lisciare il pelo ad elettori attuali o potenziali, magari per far diventare “attuali” i “potenziali”.
Del resto non si capisce come faccia Lagalla a sostenere che questa decisione è “ingiustificata”. Conosce gli elementi in base ai quali il Prefetto competente ha deciso? Crede che queste decisioni vengano assunte dalle Prefetture “all’acqua di rose”, senza disporre di elementi/info – magari non note al grande pubblico – dai quali emergono potenziali profili di rischio/pericolosità?
E una tifoseria al cui interno è da tempo in corso una faida sfociata nell’ultimo anno in numerose risse non pone forse qualche problema potenziale in termini di sicurezza? Metti che a questi gli piglia di prendersi a mazzate quando stanno a Bolzano…lo hanno già fatto eh (non a Bolzano, ma in occasioni di altre trasferte).
Lagalla insomma ha perso una occasione per tacere.