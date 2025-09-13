Südtirol – Palermo, divieto di trasferta: pronta un’interrogazione parlamentare
Il divieto di trasferta imposto ai residenti in Sicilia per la partita Südtirol – Palermo continua a far discutere. La decisione del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, arrivata a poche ore dal match, ha suscitato dure reazioni non solo tra i tifosi rosanero, ma anche sul piano politico.
La deputata Carolina Varchi (Fratelli d’Italia), segretario di presidenza della Camera e responsabile del partito per le Politiche del Mezzogiorno, ha definito la misura “inammissibile e discriminatoria”. Secondo Varchi, il provvedimento rappresenta un atto senza precedenti che penalizza centinaia di tifosi, molti dei quali avevano già sostenuto spese importanti per organizzare la trasferta in Alto Adige.
“Non esiste alcuna ragione oggettiva che possa giustificare una decisione tanto restrittiva – ha dichiarato – . Non ci sono episodi pregressi di conflittualità tra le tifoserie e colpire esclusivamente i residenti in Sicilia assume i contorni di una misura vessatoria”.
Per questo, Varchi annuncia un passo formale in Parlamento: “Presenterò un’interrogazione urgente per conoscere nel dettaglio le motivazioni del provvedimento e pretendo chiarezza. Chiamerò il Commissario del Governo a rispondere, perché un atto così arbitrario e penalizzante non può passare sotto silenzio. È in gioco non solo la passione sportiva, ma anche il rispetto dei diritti dei cittadini siciliani”.
si può anche capire: i tifosi del Palermo sono Siciliani (orgogliosamente) – ma per alcuni forse è diverso …. Invece devono vietare ai sudtirolesi di approdare in Sicilia invece – anche per le loro vacanze
io credo che il Sudtirol non abbia nulla di italiano!!!!
E’ vero, infatti l’Austria se lo vuole annettere, come vuole fare la Russia con l’Ucraina…
Se a Varchi stanno a cuore i “diritti dei cittadini siciliani” farebbe forse meglio a fare una interrogazione parlamentare concernente le condizioni indecenti in cui versa la città amministrata dal suo alleato Lagalla, o certe problematiche (Sanità, Viabilità) concernenti la Regione governata dal suo alleato Schifani.
Quanto alle possibili ragioni di questo divieto, come evidenziato da Roberto Parisi questa mattina su questa stessa testata, sarebbero da rinvenire nelle “tensioni” tra gruppi ultras rivali che non troppo tempo addietro sfociarono in agguati, risse e roba simile. Bella gente gli ultras..
E dato che la situazione non sarebbe risolta, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano avrebbe GIUSTAMENTE (valutazione mia) deciso di vietare la vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia. Ci mancherebbe altro…
Si tratterebbe di una misura precauzionale giustificata non dal rischio di scontri tra tifosi del Sudtirol e del Palermo, ma dal rischio di faide interne agli ultras rosanero. Quando si tratta di sicurezza pubblica, “Meglio prevenire che curare”
P.S. sapendo bene come ragiona (male) il mio conterraneo medio, agli sciocchini convinti che questo divieto abbia una matrice “razzista” do una notizia sconvolgente: il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano è il Dottor Vito Cusumano di Mazara del Vallo…
“Sapendo bene” come scrivi tu, che per te l’auto celebrazione è vitale e che non perdi occasione per farlo notare, dando praticamente degli stupidi a chiunque, sinceramente posso solo risponderti che ci hai rotto i : ” [(4/3)πr³]*2 “
Io rispondo al “signor so tutto io” che allora dovrebbero chiudere l’intera città per scongiurare problemi di ordine pubblico . Bisogna prendere i giusti provvedimenti nel giusto momento.