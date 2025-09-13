Südtirol - Palermo, divieto di trasferta: pronta un'interrogazione parlamentare ​​

Il divieto di trasferta imposto ai residenti in Sicilia per la partita Südtirol – Palermo continua a far discutere. La decisione del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, arrivata a poche ore dal match, ha suscitato dure reazioni non solo tra i tifosi rosanero, ma anche sul piano politico.

La deputata Carolina Varchi (Fratelli d’Italia), segretario di presidenza della Camera e responsabile del partito per le Politiche del Mezzogiorno, ha definito la misura “inammissibile e discriminatoria”. Secondo Varchi, il provvedimento rappresenta un atto senza precedenti che penalizza centinaia di tifosi, molti dei quali avevano già sostenuto spese importanti per organizzare la trasferta in Alto Adige.

“Non esiste alcuna ragione oggettiva che possa giustificare una decisione tanto restrittiva – ha dichiarato – . Non ci sono episodi pregressi di conflittualità tra le tifoserie e colpire esclusivamente i residenti in Sicilia assume i contorni di una misura vessatoria”.





Per questo, Varchi annuncia un passo formale in Parlamento: “Presenterò un’interrogazione urgente per conoscere nel dettaglio le motivazioni del provvedimento e pretendo chiarezza. Chiamerò il Commissario del Governo a rispondere, perché un atto così arbitrario e penalizzante non può passare sotto silenzio. È in gioco non solo la passione sportiva, ma anche il rispetto dei diritti dei cittadini siciliani”.

LEGGI ANCHE

SÜDTIROL – PALERMO, TRASFERTA VIETATA

TRASFERTA VIETATA, TIFOSI INFURIATI