Südtirol - Palermo, clamoroso dietrofront: trasferta vietata ai residenti siciliani ​​

Clamorosa la decisione del commissario del governo per la Provincia di Bolzano: i tifosi rosanero residenti in Sicilia non potranno assistere a Sudtirol–Palermo, nonostante il settore ospiti del “Druso” fosse già sold out.

Il provvedimento è stato adottato per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, ma sorprende perché nelle precedenti trasferte in Alto Adige non erano mai stati imposti divieti. Quale sarà dunque questa causa che ha scatenato un divieto che sembra veramente fuori dalla realtà? Il comunicato della società non chiarisce nulla in merito.

La decisione crea inevitabilmente un forte disagio a chi aveva già acquistato il tagliando e, in molti casi, anche i biglietti aerei. Quella contro il Sudtirol, infatti, è la trasferta più lunga della Serie B e numerosi tifosi avevano programmato viaggi con scalo in città vicine. Un percorso già di per sé complesso e poco agevole, reso ora ancor più amaro da un divieto che ha lasciato spiazzata la tifoseria rosanero.





I sostenitori rosanero residenti in Sicilia che avevano già acquistato il biglietto riceveranno il rimborso del biglietto della gara, con conseguente annullamento del tagliando. Successivamente verranno comunicate le modalità.

Il comunicato del Sudtirol

L’FC Südtirol comunica che il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto, in occasione della partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2025-2026 tra FC Südtirol e Palermo, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15 allo Stadio Druso di Bolzano, come misura atta ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia, con annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già venduti.

La modalità di rimborso verrà comunicata nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE

SUDTIROL – PALERMO, LE PROBABILI