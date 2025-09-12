Potenza - Crotone in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C ​​

Il match Potenza – Crotone è uno degli incontri più attesi della giornata di Serie C 2025/26. I rossoblù lucani sfidano i pitagorici allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, in una gara dal sapore speciale che promette emozioni e grande agonismo.

Se ti stai chiedendo dove vedere Potenza – Crotone in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili su canale, orario e piattaforme disponibili.

📅 Data e orario Potenza – Crotone

•Data: venerdì 12 settembre 2025

•Calcio d’inizio: ore 20:30

•Stadio: “Alfredo Viviani”, Potenza

📺 Potenza – Crotone in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (canale 252).

Sky è il broadcaster ufficiale della Serie C 2025/26, offrendo la copertura completa di tutte le gare del campionato.

💻 Potenza – Crotone in streaming

Oltre alla tv, sarà possibile seguire il match anche in streaming su:

•Sky Go (per abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e pc)

•NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky con il pacchetto Sport)