Monopoli – Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
Il derby pugliese Monopoli – Audace Cerignola è uno degli appuntamenti più attesi della quarta giornata di Serie C 2025/26. Allo stadio Veneziani di Monopoli, i biancoverdi sfidano i gialloblù in una gara che promette intensità e grande spettacolo.
Se vuoi sapere dove vedere Monopoli – Audace Cerignola in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni su orario, canale e piattaforme disponibili.
📅 Data e orario Monopoli – Audace Cerignola
•Data: venerdì 12 settembre 2025
•Calcio d’inizio: ore 20:30
•Stadio: “Veneziani”, Monopoli
📺 Monopoli – Audace Cerignola in diretta tv
Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport (canale 253).
Sky è il broadcaster ufficiale della Serie C 2025/26, con copertura totale di tutte le partite del campionato.
💻 Monopoli – Audace Cerignola in streaming
Oltre alla diretta tv, sarà possibile seguire il match anche in streaming su:
•Sky Go (per abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e pc)
•NOW (servizio di streaming live e on demand con il pacchetto Sport attivo)