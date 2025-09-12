Monopoli - Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

Redazione 12/09/2025 19:11

FOTO PEPE / PUGLIA

Il derby pugliese Monopoli – Audace Cerignola è uno degli appuntamenti più attesi della quarta giornata di Serie C 2025/26. Allo stadio Veneziani di Monopoli, i biancoverdi sfidano i gialloblù in una gara che promette intensità e grande spettacolo.
Se vuoi sapere dove vedere Monopoli – Audace Cerignola in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni su orario, canale e piattaforme disponibili.

📅 Data e orario Monopoli – Audace Cerignola

•Data: venerdì 12 settembre 2025
•Calcio d’inizio: ore 20:30
•Stadio: “Veneziani”, Monopoli

📺 Monopoli – Audace Cerignola in diretta tv

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport (canale 253).
Sky è il broadcaster ufficiale della Serie C 2025/26, con copertura totale di tutte le partite del campionato.

💻 Monopoli – Audace Cerignola in streaming

Oltre alla diretta tv, sarà possibile seguire il match anche in streaming su:
•Sky Go (per abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e pc)
•NOW (servizio di streaming live e on demand con il pacchetto Sport attivo)

