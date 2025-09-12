Foggia - Latina in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C ​​

La sfida Foggia – Latina accende il venerdì sera di Serie C 2025/26. I rossoneri ospitano i nerazzurri allo storico stadio Zaccheria di Foggia.

Se ti stai chiedendo dove vedere Foggia – Latina in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni su canale, orario e piattaforme disponibili.

📅 Data e orario Foggia – Latina

•Data: venerdì 12 settembre 2025

•Calcio d’inizio: ore 20:30

•Stadio: “Zaccheria”, Foggia

📺 Foggia – Latina in diretta tv

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport (canale 251).

Sky è il broadcaster ufficiale della Serie C 2025/26, offrendo copertura completa di tutte le gare del campionato.

💻 Foggia – Latina in streaming

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile anche online su:

•Sky Go (riservato agli abbonati Sky, accessibile da smartphone, tablet e pc)

•NOW (servizio streaming di Sky con il pacchetto Sport attivo)