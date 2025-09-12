Foggia – Latina in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La sfida Foggia – Latina accende il venerdì sera di Serie C 2025/26. I rossoneri ospitano i nerazzurri allo storico stadio Zaccheria di Foggia.
Se ti stai chiedendo dove vedere Foggia – Latina in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni su canale, orario e piattaforme disponibili.
📅 Data e orario Foggia – Latina
•Data: venerdì 12 settembre 2025
•Calcio d’inizio: ore 20:30
•Stadio: “Zaccheria”, Foggia
📺 Foggia – Latina in diretta tv
Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport (canale 251).
Sky è il broadcaster ufficiale della Serie C 2025/26, offrendo copertura completa di tutte le gare del campionato.
💻 Foggia – Latina in streaming
Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile anche online su:
•Sky Go (riservato agli abbonati Sky, accessibile da smartphone, tablet e pc)
•NOW (servizio streaming di Sky con il pacchetto Sport attivo)