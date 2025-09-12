Südtirol - Palermo, Inzaghi in conferenza stampa / VIDEO ​​

All’antivigilia della sfida contro il Südtirol, Pippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa le sue scelte e le ambizioni del Palermo, reduce da buone prestazioni contro Cremonese (in Coppa Italia), Reggiana e Frosinone. L’obiettivo, ha spiegato il tecnico, è dare continuità ai risultati positivi.

Inzaghi ha annunciato diversi cambi di formazione, necessari in un ciclo fitto di partite: “Giocheranno tutti, perché la forza del Palermo è la profondità della rosa”. La sosta, ha aggiunto, è stata utile per lavorare sulla condizione atletica. Sull’avversario ha messo in guardia: “Contro il Südtirol sarà una gara durissima, dovremo battagliare dal primo all’ultimo minuto”.

Parlando della Serie B, l’allenatore ha indicato Monza e Venezia come favorite per la promozione, forti della continuità dopo la retrocessione dalla A. Al tempo stesso, ha rivendicato l’ambizione del Palermo: “Abbiamo un grande blasone, il sostegno di un pubblico straordinario e una società solida”.





Sul fronte mercato, Inzaghi si è detto soddisfatto del lavoro svolto, ma ha lasciato uno spiraglio: “La ciliegina sarebbe un ultimo innesto tra gli svincolati”. Per quanto riguarda i nazionali, ha segnalato un piccolo problema per Diakité, alle prese con fastidi addominali, mentre tutti gli altri sono rientrati in buone condizioni.

