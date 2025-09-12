Trasferta vietata, i tifosi rosa sono furiosi: "Una sconfitta del calcio" ​​

La clamorosa decisione di negare la trasferta di Bolzano ai sostenitori rosanero residenti in Sicilia ha scatenato un vespaio di polemiche e di reazioni tra i tifosi della squadra rosanero.

Uno dei tifosi più rappresentativi della squadra rosanero, Pietro Adragna, conosciuto anche per i numerosi collegamenti dagli stadi in trasferta, mostra sconcerto e rabbia di fronte a una decisione incomprensibile sia nella sostanza che nella tempistica. Mostra al cronista i biglietti dello stadio e quelli dell’aereo, regolarmente emessi giorni fa.

“È una gravissima sconfitta del calcio genuino – dice -. Questa decisione, assurda, incomprensibile e fuori tempo massimo, costerà almeno 400 euro per ogni tifoso che aveva preventivato la trasferta tra biglietti aerei, noleggio auto, albergo e biglietto dello stadio“.





“Se non è uno scandalo poco ci manca e non voglio usare termini ancora più gravi: una assenza di rispetto clamorosa nei confronti di una tifoseria sana e in vista di una partita che non ha mai fatto registrare problemi in passato. Ma cosa è successo di tanto grave che non era preventivabile giorni fa? Ci rendiamo conto di quale deriva sta prendendo il calcio? Da tifoso mi sento mortificato e arrabbiato”.

La decisione ha sollevato tantissima rabbia tra i sostenitori rosanero, segno di un malcontento diffuso. “Che tempistiche sono queste?”, si chiedono in tanti. “Davvero non si considera che i tifosi fanno salti mortali pur di seguire la propria squadra del cuore?”. Interrogativi che fotografano l’insoddisfazione generale e la sensazione di essere stati penalizzati da un provvedimento tanto improvviso quanto inatteso.

