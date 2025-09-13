Natale Picano: "Il Palermo lotterà per la Serie A. Inzaghi è un valore aggiunto" ​​

Natale Picano, ex difensore palermitano che in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Trapani, Taranto ed Empoli – club di cui fu anche capitano nella storica stagione 1986/87 – oggi dirigente sportivo, è intervenuto in occasione della presentazione della rosa della Parmonval per la stagione 2025/26. Nel corso dell’evento ha espresso le sue impressioni sul Palermo, dichiarandosi fiducioso riguardo al cammino della squadra in questa annata.

“Il Palermo quest’anno sarà una delle squadre in lotta per la promozione in Serie A – ha detto -. È stata costruita una buona squadra e i tifosi hanno già riempito lo stadio nelle prime gare al ‘Barbera’. Dopo tanti anni, la Lega non può permettersi di tenere i rosa in B. Non credo che saranno agevolati, ma forse ci sarà un occhio di riguardo“.

Picano ha poi parlato anche dell’allenatore: “Inzaghi è un valore aggiunto. Non è l’ultimo arrivato: ha già vinto campionati ed è un profilo adatto a una piazza come Palermo. L’allenatore dello scorso anno si barcamenava, ma non era all’altezza di una realtà così importante”.





Un passaggio anche sulla difesa, reparto che Picano conosce bene avendo ricoperto quel ruolo in carriera: “Bani mi piace, così come Ceccaroni. Non mi convince invece il braccetto di destra. Sono comunque certo che a gennaio ci saranno altri innesti per puntellare la rosa. La volontà di salire in A quest’anno è evidente”.

