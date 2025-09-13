Divieto di trasferta, il Palermo: "Forte amarezza. I tifosi sono i protagonisti del calcio" ​​

Il Palermo prende posizione dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia per la trasferta contro il Südtirol. Con una nota ufficiale, il club rosanero ha espresso “forte amarezza” per un provvedimento arrivato a meno di 48 ore dalla gara, sottolineando come la decisione penalizzi pesantemente i tifosi che avevano già organizzato la trasferta.

La società evidenzia di non poter entrare nel merito dell’ordinanza, ma ribadisce che i tifosi restano “gli unici protagonisti del calcio”. Per questo motivo, secondo il Palermo, è doveroso pretendere “un maggior senso di responsabilità nell’applicazione di principi” che dovrebbero garantire una sempre più ampia partecipazione degli sportivi negli stadi italiani.

Nel comunicato, il club sottolinea come privare i tifosi della possibilità di assistere a una partita rappresenti “una negazione dei principi stessi del calcio”, soprattutto quando la decisione arriva con tempistiche che non consentono di rimediare agli impegni già presi. “Ancor più grave – si legge – se ciò finisce per mortificare chi ha investito tempo e denaro per sostenere la propria squadra”.





Il Palermo ribadisce infine di non poter condividere “atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei sacrifici di famiglie e appassionati”, rilanciando un messaggio di speranza: “Il cuore vincerà sempre”.

La nota del Palermo

In seguito al divieto di vendita dei biglietti per la gara Sudtirol-Palermo ai residenti nella Regione Sicilia, il Palermo FC intende esprimere tutta la propria forte amarezza, già manifestata agli Organi competenti, per la tempistica e le modalità di un provvedimento che penalizza i tifosi del Palermo a meno di 48 ore dall’inizio della gara, pur non potendo entrare nel merito dell’ordinanza.

I tifosi sono gli unici protagonisti del calcio: per tale ineccepibile ragione é doveroso pretendere un maggior senso di responsabilità nell’applicazione di principi, in coerenza con la necessità diffusa di garantire una partecipazione sempre più ampia degli sportivi italiani in stadi nuovi e all’avanguardia. Privare i tifosi della possibilità di assistere a una partita, non è una soluzione ma anzi, di per sé, la negazione stessa di quegli stessi principi. Ancor più grave se ciò finisce per mortificare chi non ha più il tempo e la possibilità di riparare agli impegni presi.

Il Club rosanero non condivide e non condividerà, pertanto, qualsiasi atteggiamento irrispettoso nei confronti dei sacrifici di famiglie e appassionati, che percorrono migliaia di chilometri investendo tempo e denaro per sostenere la propria squadra del cuore.

Ma il cuore vincerà sempre.

