Serie A, 3a giornata: ci sono Juve – Inter e Fiorentina – Napoli
La Serie A riparte dopo la sosta dopo la sosta con la vittoria del Cagliari sul Parma: 2‑0 firmato Mina e Felici.
In programma sfide caldissime come il derby d’Italia, Juventus – Inter e Fiorentina – Napoli. Domenica la Roma ospita il Torino, mentre il Milan affronta il Bologna. Lunedì ci sono Verona – Cremonese e Como – Genoa.
I RISULTATI
Cagliari – Parma: FINALE 2 – 0 Marcatori: 33′ p.t. Mina (C), 32′ s.t. Felici (C)
Juventus – Inter: ore 18
Fiorentina – Napoli: ore 20.45
Domenica 14 settembre
Roma – Torino: ore 12.30
Atalanta – Lecce: ore 15
Pisa – Udinese: ore 15
Sassuolo – Lazio: ore 18
Milan – Bologna: ore 20.45
Lunedì 15 settembre
Verona – Cremonese: ore 18.30
Como – Genoa: ore 20.45