Serie A, 3a giornata: ci sono Juve – Inter e Fiorentina – Napoli

Redazione 13/09/2025 11:33

La Serie A riparte dopo la sosta dopo la sosta con la vittoria del Cagliari sul Parma: 2‑0 firmato Mina e Felici.

In programma sfide caldissime come il derby d’Italia, Juventus – Inter e Fiorentina – Napoli. Domenica la Roma ospita il Torino, mentre il Milan affronta il Bologna. Lunedì ci sono Verona – Cremonese e Como – Genoa.

I RISULTATI

Cagliari – Parma: FINALE 2 – 0 Marcatori: 33′ p.t. Mina (C), 32′ s.t. Felici (C)


Juventus – Inter: ore 18

Fiorentina – Napoli: ore 20.45

Domenica 14 settembre

Roma – Torino: ore 12.30

Atalanta – Lecce: ore 15

Pisa – Udinese: ore 15

Sassuolo – Lazio: ore 18

Milan – Bologna: ore 20.45

Lunedì 15 settembre 

Verona – Cremonese: ore 18.30

Como – Genoa: ore 20.45

