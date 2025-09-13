Palermo e il divieto di trasferta: la tifoseria rosanero nel ‘mirino’
Il divieto di trasferta per i residenti in Sicilia ha fatto infuriare i tifosi del Palermo. La decisione, arrivata a ridosso del weekend e a poche ore dalla sfida contro il Südtirol, penalizza chi aveva già speso tempo e denaro per organizzare il viaggio. Il rimborso del biglietto – appena 17 euro – è considerato una magra consolazione rispetto ai costi complessivi sostenuti. Non è un caso isolato: negli ultimi mesi sono state numerose le trasferte vietate alla tifoseria rosanero.
Nel finale della scorsa regular season, ad esempio, furono bloccate le ultime due trasferte con la motivazione ricorrente di “ragioni di ordine pubblico”. A Catanzaro e Cesena i tifosi non poterono seguire la squadra, mentre nei playoff contro la Juve Stabia non ci fu alcun divieto, ma la Curva Nord decise di non partire come forma di protesta contro la società: “Nessuno al momento merita la nostra presenza”, scrivevano sui social.
Le tensioni interne e i nuovi timori
L’inizio di stagione sembrava aver segnato un cambio di rotta. Nessuna restrizione per la prima trasferta in Coppa Italia a Cremona, disputata però in pieno agosto. Ora, però, il nuovo stop riaccende polemiche e sospetti: alla base ci sarebbero ancora le frizioni tra gruppi ultras palermitani.
Gli scontri tra la Curva Nord e la Curva Sud avvenuti a Pasqua, a Brancaccio, non si sono mai del tutto sopiti. Una tensione che avrebbe spinto le autorità a temere possibili incidenti durante il viaggio e che probabilmente ha indotto il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano a vietare la vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia.
Un problema da risolvere
Il rischio è che lo scenario si ripeta anche nelle prossime settimane. Il Palermo giocherà in trasferta il 23 settembre in Coppa Italia contro l’Udinese e il 27 a Cesena in campionato, ma secondo indiscrezioni anche in queste occasioni i tifosi siciliani potrebbe essere tenuti lontani dagli stadi. Una situazione che rischia di diventare cronica e che, oltre a penalizzare l’intera tifoseria, impoverisce il sostegno alla squadra.
16 thoughts on “Palermo e il divieto di trasferta: la tifoseria rosanero nel ‘mirino’”
Le frizioni tra gruppi ultras esistono in tutte le curve d’ Italia e del mondo, quindi ciò significa che dovrebbero impedire le trasferte ai residenti di tutte le squadre?? Decisione molto discutibile e soprattutto inopportuna a due giorni dalla partita. Incompetenti
In altri termini, il Palermo giocherà senza i suoi tifosi perché i suoi tifosi non possono fare a meno di litigare tra loro. Come dire: “mi taglio gli attributi per far dispetto a mia moglie”. Non sarebbe il caso di finirla con queste guerre intestine?
Libertà per gli Ultras.
Pieno sostegno ai ragazzi che avevano già acquistato biglietti aerei per seguire la squadra anche a Bolzano.
Ma non è più successo nulla da allora e poi perchè colpire tutti?
…La beffa sta proprio sul fatto che hanno vietato la trasferta 3 giorni prima dell’incontro, con la pausa delle nazionali potevano tranquillamente evitare di far spendere soldi e tempo a tutti coloro che hanno poi comprato biglietti dello stadio hotel, aereo, pullman ecc ecc.
Se questa è la logica sottesa al divieto, concordo pienamente con la decisione del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano di vietare la trasferta ai residenti in Sicilia.
Quando si tratta di sicurezza pubblica prevenire è sempre meglio che curare, e se una tifoseria non dà sufficienti di garanzie di affidabilità, come nel caso di specie e per via delle faide cui fa cenno l’articolo, è giusto vietarle di spostarsi.
Ci va di mezzo qualcuno che non c’entra nulla? Se la prenda con gli ultras. Devo ricordare le risse tra fazioni a Cremona, la scorsa estate (2024)? Quelle prima di Palermo Cosenza sempre dello scorso anno? Tutte le altre occasioni in cui si sono verificati eventi del genere, fino ai fatti vergognosi di Brancaccio dello scorso Aprile?
Una tifoseria tra i cui ultras ci sono faide simili non dà garanzie di sicurezza.
Altro che “libertà per l’ultras”, slogan da13enni (biologici o mentali) . Numerose vicende balzate, nel corso degli anni, agli onori della cronaca, da ultimo quelle relative alle tifoserie di Inter e Milan, dimostrano la necessità che le Autorità competenti controllino gli Ultras costantemente e con attenzione.
Più che libertà per gli ultras, direi “controllo e severità per gli ultras”.
Non può in nessun modo essere condivisibile una decisione del genere presa a 30 ore dalla partita. In nessun modo
perchè ai tifosi di Inter e Milan non vengono vietate le trasferte visto le inchieste sulle curve ?
Speriamo che il settore ospiti si riempia comunque di tifosi rosanero residenti non in Sicilia. Sarebbe un bel scacco matto
Quel tizio che si firma ildiesse si deve solo sciacquare la bocca quando nomina gli ultrà! Gli ultrà palermitani sono apprezzati in tutta Italia per correttezza e lealtà. Pure i catanesi hanno apprezzato gli striscioni per uno dei leader dell’anr catanese
Trasferte libere!
Libertà per gli ultrà!
No al calcio moderno!
Diesse, non sei depositario di verità assolute (eufemismo x non scrivere altro). E cmq ti do uno “scoop”: le faide all’interno di una tifoseria esistono in tutta Italia (basti pensare a Roma, Napoli, Torino, Milano, tanto per citarne solo alcune di pari grado in termini di presenze), eppure non mi pare che gli altri siano stati così fortemente penalizzati com’è appena accaduto alla nostra, con una comunicazione molto generica a 48h di distanza dall’inizio del match.
Inoltre ho notato, in altri tuoi scritti, che hai preso una pozione “politica” in merito alla questione. A me Lagalla e Varchi non fanno una grandissima simpatia (altro eufemismo), non li ho manco votati, però vorrei capire una cosa: se nessuno interviene “i soliti nostri politicanti che se ne straf****no di Palermo e dei suoi cittadini!”, viceversa se intervengono “questi vogliono i voti”. Se conosci vie mediane…..
Cambiano i tempi. Tifosi rosanero in trasferta, da: ‘Capo la colletta, pu biglhiettu!’ (partecipavo volentieri, talvolta anche con un pezzo da 10mila-lire, come fosse una specie di talismano anti-attasso). Dalle collette insomma, ai viaggi in aereo, con tanto di pernottamento ovviamente, pranzi e cene e tutto il resto. E allora smettiamola con questa storia della Città a reddito medio molto basso e ultima tra le Province alla voce ‘risparmio’. Ps Manca un coordinamento, una vera e propria organizzazione, con adeguata vigilanza. Come ai tempi della Signorina Tornabene. I pullman rosanero. Storica una trasferta a Cagliari, con uno dei pullman fermatosi per un guasto al motore. Semmai la racconto un’altra volta ma solo su richiesta.
non possono accettare l’invasione del loro stadio da parte della tifoseria rosanero – hanno ragione cosi non sembrerebbe che giocano a casa – dovrebbe essere una regola fissa – Palermo può fare tifo solo a casa – fuori casa deve essere vietato andarci – cosi non si crea questa disparità del tifo – e inoltre siamo a Sudtirol . bisogna anche capire che i confini d’italia per loro sono diversi
ma i tifosi del Palermo ci saranno, almeno 500 (gm)
Se ai gruppi ultras della stessa fazione interesasse veramente le sorti della squadra rosanero non litigherebbero per qualche coro e striscione……