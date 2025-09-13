Siracusa – Benevento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C ​​

Tutto pronto per Siracusa – Benevento, match valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C. La sfida andrà in scena sabato 13 settembre alle ore 17.30 e promette emozioni forti, con due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi e stati di forma molto diversi.

👉 Il Siracusa è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. I siciliani hanno finora collezionato solo sconfitte: eliminazione in Coppa Italia contro il Foggia e tre k.o. in campionato contro Salernitana, Monopoli e Audace Cerignola. Una partenza difficile che i ragazzi di Turati vogliono lasciarsi alle spalle proprio davanti al proprio pubblico.

🔥 Il Benevento, invece, parte con i favori del pronostico. La formazione guidata da Gaetano Auteri ha raccolto 6 punti nelle prime tre giornate, frutto delle vittorie contro Crotone e Casertana, prima della battuta d’arresto contro il Casarano. Attualmente le “Streghe” occupano il quarto posto in classifica e vogliono restare agganciate alle prime posizioni.





📺 Siracusa – Benevento: dove vederla in tv e streaming

Partita: Siracusa – Benevento

Data e orario: sabato 13 settembre, ore 17.30

Diretta tv: Sky Sport (canale 251)

Streaming live: Now TV, Sky Go

I tifosi potranno seguire il match sia in tv che in streaming. Su Sky Sport 251 andrà in onda la diretta televisiva, mentre chi preferisce guardarla online potrà farlo su Now Tv e Sky Go, disponibili su pc, smartphone e tablet.