Sono due i ruoli su cui il Palermo punta forte per fare il salto di qualità in Serie C: servono una grande prima punta e un gran centrocampista. Come scrive Fabrizio Vitale ne La Gazzetta dello Sport, i rosa hanno bisogno di due calciatori anche di categoria superiore in queste due zone del campo per fare un campionato tra le prime della classifica.

Per l’attacco il sogno è Stefano Pettinari: l’attaccante in forze al Trapani ha segnato 17 gol nella stagione di Serie B appena conclusa e aspetta di conoscere il suo futuro, fortemente basato sulle sorti della società granata che sta vivendo momenti di grande incertezza per quanto riguarda il tema dell’iscrizione in Serie C.





Sulla prima punta ci sarebbero comunque molte squadre di Serie B e scendere di categoria pur venendo a Palermo significherebbe fare un passo indietro, il che rende la trattativa molto difficile e Pettinari ancora un sogno, anche se la dirigenza rosa sta mantenendo molte risorse proprio per prendere una punta che faccia la differenza.

L’altro ruolo sul quale puntare forte è quello del centrocampista: il club di viale del Fante ha messo gli occhi su Agazzi, mediano del Livorno, anch’egli come Pettinari in una situazione parecchio incerta fino a quando non si capiranno le intenzioni della società toscana per l’iscrizione in Serie C. Resta comunque un obiettivo Luca Mazzitelli.

