Al via il ritiro pre campionato del Palermo: dopo aver passato tre giorni a Veronello i rosanero si sono “trasferiti” a Ronzone, in Trentino Alto Adige, dove svolgeranno la prima parte di preparazione atletica per la stagione 2023/24.

Il programma del primo giorno, domenica 9 luglio, prevede una conferenza stampa di presentazione di Eugenio Corini, che si terrà alle ore 15. Il primo allenamento si svolgerà invece alle ore 17.

