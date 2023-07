MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Mimmo Di Carlo. L’ex allenatore del Palermo è stato intervistato da Il Giornale di Sicilia e ha parlato del mercato del club rosanero ma anche delle ambizioni che devono avere Corini e il City Group ai nastri di partenza della nuova stagione.

“Penso che sia un mercato positivo per adesso – afferma Di Carlo -, è un segnale alla piazza che il Palermo sarà ancora più protagonista dell’anno scorso. Dire che il Palermo è tra le pretendenti per il salto di categoria non mi piace, perché in Serie B ci sono almeno 10-12 squadre forti. Devi giocartela fino alla fine e poi vedi”.

Ad avvalorare la sua tesi i risultati dell’ultima stagione: “Alla fine ha vinto il Frosinone che era la squadra probabilmente meno accreditata per vincere il campionato”.

