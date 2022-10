MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dai fischi del Barbera al ritorno in campo condito da una prestazione ordinata: Roberto Crivello vuole sfruttare l’occasione datagli da Corini e nata a causa dei problemi nella fascia sinistra.

Il terzino palermitano aveva iniziato il campionato giocando tutte e tre le prime giornate, per poi uscire nel match contro l’Ascoli accompagnato da sonori fischi dei suoi concittadini e tifosi. Da quel momento Crivello era finito ai margini, ma adesso con l’infortunio di Sala e con lo spostamento di Mateju sulla destra, Corini ha deciso di dargli una seconda chance.

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, il Palermo ha diversi calciatori che non fanno parte delle convocazioni del tecnico: su tutti Andrea Accardi, ma ci sono anche Doda, Peretti, più prossimi a un addio a gennaio (anche in prestito in Serie C).

