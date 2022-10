MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Matteo Brunori supera il suo record di gol in Serie B in sole 11 partite. Il bomber rosanero con la rete su rigore al Modena ha siglato il suo quarto gol in campionato, già uno in più rispetto al suo miglior campionato di Serie B, quello giocato con la Virtus Entella nella stagione 2020/21.

A ricordare il dato è Il Giornale di Sicilia, che ricorda anche le vittime di Brunori: in ordine Perugia, Ascoli, Genoa e Modena.

Inoltre, Brunori ha segnato il suo 29esimo gol del 2022: il traguardo dei 30 è ormai vicinissimo. Il Palermo giocherà 8 partite fino alla fine dell’anno solare, che offriranno a Brunori la possibilità di migliorare ancora questo incredibile dato.

