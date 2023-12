Palermo, l'associazione Cuori Rosanero: "Estrema fiducia nella società"

Cuori Rosanero nel Mondo si schiera intorno al Palermo in questo momento di difficoltà. L’associazione dei tifosi rosanero ha pubblicato un comunicato a mezzo social nel quale parla di “estrema fiducia nella Società”, dopo aver fatto un breve riassunto di quanto accaduto dall’avvento del City Group.

IL COMUNICATO

Era il 4 luglio 2022, un anno e quattro mesi fa, quando in modo trionfale il Palermo F.C. entrava nella grande e facoltosa famiglia del City Football Group. Una potenza economica di fama mondiale con esperienze e capacità uniche nel mondo del calcio. Tutti i tifosi rosanero, naturalmente, hanno gioito ed esultato per questo incredibile, quanto insperato risultato. Sono trascorsi poco più di 500 giorni da quella data, a livello aziendale un’inezia a fronte di progetti e programmi a medio – lunga scadenza.

Un centro sportivo già funzionante, nonostante l’imprevisto ciclone che ha divelto una struttura temporanea (ma già entro alcuni mesi verrà ultimata la struttura definitiva), un asset aziendale in continua crescita, diverse decine di milioni investiti nel parco giocatori per costruire una squadra competitiva sono dati oggettivi di una svolta epocale nella storia del Palermo calcio. Purtroppo i risultati sul campo non sono, al momento, in linea con le grandi attese e le dichiarazioni programmatiche della Società. All’inizio della stagione, infatti, in modo esplicito si è dichiarato che sin da quest’anno si proverà il salto nella massima serie. Dopo un brillante avvio con 6 vittorie e 1 pareggio (e una sconfitta) nelle prime 8 giornate, la squadra rosanero è implosa con un rendimento da retrocessione.

Come spesso viene affermato il calcio non è una scienza esatta. Noi dell’Associazione Cuori Rosanero nel Mondo riponiamo estrema fiducia nella Società e confidiamo che la stessa saprà gestire con capacità, esperienza e la dovuta attenzione le evidenti, indubbie e serie difficoltà del momento. E se è vero che “gli amici si vedono nel momento del bisogno”, in questo delicato momento ci schieriamo fortemente intorno alla nostra squadra e soprattutto ai nostri colori.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CORINI E I TIFOSI SEMPRE PIU’ LONTANI

PALERMO, LA PROTESTA DEI TIFOSI ‘CORRE’ SUI SOCIAL