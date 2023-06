MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I due concerti di Vasco Rossi a Palermo hanno lasciato pesanti strascichi per quanto riguarda le condizioni del “Renzo Barbera”. Le ripercussioni più serie sembrano quelle riguardanti il manto erboso, pesantemente ‘colpito’ soprattutto dove era piazzato il palco.

Ugo Forello, consigliere comunale, ha pubblicato un video su Facebook per documentare le condizioni del “Barbera” dopo il concerto di Vasco Rossi. Tanta immondizia in diverse zone, bagni malmessi ma soprattutto un manto erboso che dovrà essere al più presto riseminato.

Il Palermo, conscio della situazione, aveva già chiesto preventivamente alla Lega B di poter giocare la prima partita del prossimo campionato in trasferta. Per quanto riguarda gli allenamenti, invece, l’obiettivo è quello di scendere in campo a Torretta, nel nuovo centro sportivo, dopo il ritiro in Trentino.

