Il Palermo ragiona anche sul mercato in uscita con alcuni calciatori che potrebbero preferire lasciare la casa madre per cercare spazio, soprattutto a causa dei futuri nuovi acquisti.

Tra questi il Giornale di Sicilia Broh e Damiani che potrebbero lasciare i rosanero. Entrambi sono legati da un contratto ma il poco spazio potrebbe spingere a una cessione consensuale. Broh piace in serie B, Damiani in C.

Valente, invece, pensa concretamente al Cesena e potrebbe valutare l’offerta della società ma chiede due anni di contratto. Le parti si aggiorneranno presto. Soleri è richiesto fortemente da Pisa, Reggiana e Arezzo. Peretti invece torna alla Recanatese; Silipo tra Avellino e Pescara; Marong Albinoleffe o Cerignola.

