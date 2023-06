MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Non soltanto Fabio Lucioni. Il mercato del Palermo si è aperto con un acquisto in difesa che, però, sarà il primo di una lunga serie. Anche nel reparto arretrato stesso, dove Corini ha chiesto almeno un altro giocatore per poter avere un blocco di difensori più esperto per affrontare una Serie B di alto livello: il direttore sportivo, Leandro Rinaudo, sta per accontentare il tecnico portando in rosa Pietro Ceccaroni.

Il centrale di piede mancino, quindi perfetto per giocare a sinistra nella difesa a 3 rosanero, ha giocato 134 partite in Serie B e 37 in Serie A, con le maglie di Venezia (che possiede il suo cartellino), Spezia, Padova, Spal e Lecce. Il Palermo lo sta seguendo da settimane: l’accordo col giocatore è stato trovato, ma manca ancora qualche dettaglio col suo club. Lo ha anche confermato il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli: “Per Ceccaroni c’è una trattativa in atto, vedremo nei prossimi giorni” ha detto.

L’obiettivo del Palermo sarà quello di portarlo direttamente in ritiro, il 9 luglio. Così come i rosa vorranno portare anche un nuovo attaccante in Trentino: la dirigenza è a caccia di un vice-Brunori da settimane ormai, perché Tutino non ha convinto al 100% e tornerà al Parma (che probabilmente lo girerà al Cosenza). La lista è lunga: il Palermo ha individuato tanti giocatori e fra questi ci sono attaccanti come Nestorovoski, Coda, Favilli e Mancuso, con quest’ultimo – del Monza – che sembrerebbe il favorito della dirigenza rosa, che a breve potrebbe presentare un’offerta –> QUI I DETTAGLI SULL’ATTACCANTE

Infine, capitolo esterni. A sinistra è rimasto soltanto Aurelio dopo la partenza di Sala e dunque bisognerà rinforzare la fascia: piace tanto Beruatto, ma c’è la concorrenza di club di Serie A come Bologna o Empoli; poi si seguono giocatori come Barreca, Di Chiara e Ioannou. Si complica, invece, l’idea Quagliata – indirizzato verso la Cremonese – mentre fra i profili più recenti (e più offensivi) c’è quello di Gyasi, appena retrocesso con lo Spezia –> QUI I DETTAGLI SUGLI ESTERNI

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA SCHEDA SU LUCIONI

PALERMO, UFFICIALE LUCIONI: ECCO IL CONTRATTO

TREMOLADA: “SONO UNO DEI POCHI ’10’ RIMASTI”

VASCO RIEMPIE IL “BARBERA” COME BALDINI, ADESSO TOCCA A CORINI