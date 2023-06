MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

C’è riuscito Vasco Rossi, c’era riuscito Silvio Baldini, due rockstar dalla forte personalità e dal forte seguito, adesso tocca a Eugenio Corini e al City Group. Il Palermo prepara la prossima stagione con un’ulteriore conferma: la piazza risponde sempre presente con un entusiasmo travolgente quando si tratta di “grandi eventi”.

Che sia chiaro: la campagna abbonamenti (date ancora da stabilire) chiamerà sempre a raccolta i fedelissimi e i tifosi più accaniti che non hanno bisogno di capire come il Palermo si muoverà sul mercato. È però compito della società far sì che il numero aumenti rispetto a quello dell’anno scorso. La comunicazione è già cambiata: da “campionato di consolidamento” si è passati a “campionato di vertice”. Dichiarazioni più che gradite dalla piazza, che adesso però si aspetta che alle parole seguano i fatti con una campagna acquisti all’altezza di una squadra che dovrà lottare per i primi due posti nella prossima Serie B.

Se il City Group farà la sua parte, la palla passerà a Eugenio Corini: se gli verranno dati tutti gli strumenti necessari sarà compito suo tenere sempre alti i numeri del botteghino. Nella stagione appena passata non è mai successo fino al match finale contro il Brescia dove si è superata quota 32 mila e il motivo è ovviamente legato al campionato da metà classifica.

Sarà importante partire bene sin da subito: bisogna evitare le false partenze dovute a una costruzione tardiva della squadra e sotto questo aspetto la società è già al lavoro, con l’obiettivo di arrivare al ritiro in Trentino Alto Adige del 9 luglio con diversi acquisti già a disposizione del tecnico. Tantissimi i nomi che orbitano intorno al club, con l’esperto difensore Lucioni e l’attaccante Gondo ormai virtualmente rosanero e l’altro centrale Ceccaroni ormai a un passo. Sono ancora aperte diverse piste come quelle che portano a Carboni del Monza, ma anche Vasic per il centrocampo.

La difesa, che ha traballato per tutta la stagione, sembra essere il focus principale in questo inizio di calciomercato, ma il Palermo come già anticipato ha diverse strade da percorrere, tra quelle che potrebbero portare a conferme (Verre, Tutino e Sala), ad altre che invece aprono nuovi orizzonti.

