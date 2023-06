MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo deve coprire le fasce, che dopo i mancati rinnovi sono rimaste praticamente ‘vuote’. La dirigenza rosanero sta cercando degli esterni che possano coprire tutta la corsia, sia a destra ma soprattutto a sinistra, giocando da ‘quinti’ di centrocampo; ma fra i giocatori osservatati ci sono anche delle vere e proprie ali offensive.

Come riporta Fabrizio Vitale sulle pagine de ‘La Rosea’, nel mirino c’è anche Emmanuel Gyasi, ala sinistra offensiva che può giocare anche dietro la punta o a destra. Col giocatore dello Spezia, che è nato a Palermo anche se non ha mai giocato a calcio in Sicilia, ci sarebbe già stato un contatto e dunque si aspetta una sua ‘apertura’ alla trattativa per presentare l’offerta al club ligure.

Se non dovesse andare in porto la trattativa per Gyasi, per il Palermo ci sarebbe ancora l’ipotesi Roberto Insigne del Frosinone, seguito da settimane. L’esterno ha spesso preferito la fascia destra ma, dato che lì in rosa ci sarebbero sia Di Mariano che Valente, potrebbe tranquillamente adattarsi a sinistra, dove ha giocato diverse partite.

Il Palermo, insomma, i suoi profili sulla fascia li ha individuati: servirà però l’ok di Corini per intavolare delle trattative con le rispettive squadre. Questo perché si dovrà capire quale modulo il tecnico intenderà utilizzare: se si dovesse tornare al 4-3-3 di inizio stagione, allora servirebbero delle ali d’attacco; se si dovesse puntare ancora sul 3-5-2, gli esterni più adatti sarebbero quelli capaci di svolgere anche la fase difensiva (come Beruatto, Barreca o Di Chiara, osservati dalla dirigenza rosanero).

