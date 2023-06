MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Difensore esperto e vincente: con Fabio Lucioni il Palermo mette a segno un colpo importante e mirato per aggiustare la difesa e aggiungere una quantità elevatissima d’esperienza al gruppo squadra che avrà il compito di puntare alla promozione.

FABIO LUCIONI AL PALERMO: È UFFICIALE

Lucioni è un difensore centrale esperto, non troppo alto ma abile di testa, che si è rivelato essere una vera e propria certezza negli ultimi anni della sua carriera tra Serie A e Serie B.

Lucioni sa come si fa: dopo aver giocato una prima parte di carriera anonima tra Ternana, Monopoli, Barletta e Reggina (con una parentesi in Sicilia al Gela), il difensore arriva a Benevento e svolta: nel 2016 vince il campionato di Serie C da capitano, nel 2017 vince i playoff di Serie B dopo essere arrivato quinto con il club nel campionato regolare e la sua “fama” diventa nazionale, dato che colpiscono le sue prestazioni e il suo approdo nel massimo campionato.

Da quel momento, la storia si è ripetuta altre due volte, prima con il Lecce, con il quale viene promosso in Serie A nel 2019 e infine con il Frosinone, con il quale ha dominato il campionato di Serie B appena concluso. Se la storia si ripeterà con il Palermo, sarà solamente il tempo a dirlo.

