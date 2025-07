Palermo, Magnani non parteciperà all’amichevole col Paradiso: ecco perché

Magnani non prenderà parte alla seconda amichevole in Valle d’Aosta. Il Palermo affronterà oggi il Paradiso – calcio d’inizio alle 17.30 – ma dovrà fare a meno del suo perno difensivo, fin qui sempre utilizzato da Inzaghi come centrale nel pacchetto arretrato a tre.

Magnani non giocherà a causa di un acciacco che si trascina da qualche giorno. Sabato mattina ha svolto solo la prima parte dell’allenamento con il gruppo, mentre nel pomeriggio è rimasto a riposo, senza partecipare alla seduta con i compagni.

Peda al centro della difesa, ma non è allarme

Magnani non ha preso parte neppure alla rifinitura di domenica. Al suo posto, nella possibile formazione titolare per il match contro la squadra svizzera, Inzaghi ha inserito Peda come centrale nella difesa a tre.





Non sembrano esserci motivi di particolare preoccupazione: si tratta con ogni probabilità di una semplice gestione dei carichi. In ritiro si evita ogni rischio, anche in presenza di piccoli acciacchi. Le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno.

