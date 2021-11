MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nonostante sia arrivata una sconfitta nell’ultimo match per il Palermo, Giacomo Filippi può raccogliere informazioni interessanti da alcuni singoli giocatori. Come scrive il Giornale di Sicilia, infatti, ci sono stati tre giocatori che si sono distinti in Coppa e che potrebbero ‘scalare’ le gerarchie decise dal tecnico: Massolo, Marong e Odjer.

Il portiere non ha giocato neanche un minuto in campionato, ma ha disputato due match di Coppa: con il Monopoli, gara vinta 2-1, e – l’ultimo – con il Catanzaro. Massolo ha dimostrato di poter dare sicurezza dietro e si è fatto trovare sempre pronto nelle uscite alte: nei due gol subiti ha poche responsabilità (contropiede ‘libero’ del Monopoli e tiro improvviso di Curiale col Catanzaro).

Buona prova, contro i calabresi, anche per Marong. Il difensore, che l’anno scorso ha giocato con continuità nella fase finale di stagione, ha trovato pochissimo spazio in questo campionato, anche per via di alcune prestazioni decisamente negative. Con la prestazione in Coppa, potrebbe guadagnare un po’ di fiducia di Filippi, considerando anche il periodo di Peretti.

Infine, è arrivata una buona partita anche di Odjer, che in campionato gioca meno di tutti. Il mediano ha giocato, come riporta il Giornale di Sicilia, 372 minuti: Dall’Oglio ne ha giocati 668, Luperini 759 e – al primissimo posto – De Rose con 931.

