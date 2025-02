Palermo Masterclass, tra i docenti c’è anche Rinaudo: “Il ruolo del ds è cambiato”

Presentata la Palermo Masterclass, l’iniziativa di Conference403 in collaborazione con le associazioni universitarie Intesa Giurisprudenza e Futura Giurisprudenza che apre le porte a chi vuole avviare un percorso nel mondo del calcio.

Tra i docenti c’è anche l’ex direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo: “Quando si parla di calcio non si vuole smettere mai. Consiglio a chi ha voglia di intraprendere questo percorso di studiare, girare, aprire la mente. È un mondo meraviglioso che ti regala soddisfazioni, nessun altro lavoro al momento può darle”.

“Oggi il ruolo di direttore sportivo è cambiato – ha continuato -, il calcio è un’azienda e quindi ci sono tante aree. Ho avuto la fortuna di iniziare con Giorgio Perinetti a Venezia, poi la mia esperienza è continuata con Joe Tacopina, alla Cremonese e poi con il City Football Group: tutte avventure che mi hanno formato. In questo ruolo non si finisce mai di cercare nuovi stimoli, consiglio a chi ha voglia di intraprendere un percorso nel calcio – ha concluso l’ex ds rosanero – di non fermare mai la propria voglia di apprendere”.





La Palermo Masterclass si svolgerà dal 24 marzo al 24 giugno 2025, sarà possibile contattare via email l’organizzazione a [email protected].